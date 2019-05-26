«السيلساو» و«الاتحاد» في نهائي «سباعيات مكتوم»

المصدر: جوني جبور - دبي

ضرب فريق «السيلساو» موعداً في العاشرة والربع مساء اليوم مع فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» في نهائي النسخة التاسعة من «سباعيات مكتوم» الكروية، وذلك بتخطيهما أول من أمس، على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي مستضيف البطولة، عقبة نصف النهائي؛ بفوز «السيلساو» على حامل اللقب للنسختين الأخيرتين فريق «شرطة دبي» بهدف دون رد، قبل أن يضع بطل نسختي 2013 و2014 فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» بفوزه 7-1، حداً لمغامرة الوافد الجديد فريق «المقام».

وببلوغهما النهائي، باتت النسخة التاسعة أمام إنجاز جديد بتاريخ البطولة، بغض النظر عن هوية الفائز، إذ سيمنح انتصار الوافد الجديد فريق «السيلساو» إعلان نفسه بطلاً جديداً للبطولة، فيما يمني فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» النفس بتحقيق الفوز في النهائي الذي سيمنحه تحقيق إنجاز غير مسبوق بأن يصبح الفريق الوحيد الذي ينجح في الفوز باللقب للمرة الثالثة عقب لقبيه في نسختي 2013 و2014.