عموري يعود الى الإمارات

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

شهدت قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم الجديدة التي أعلن عنها المدير الفني الهولندي فان بيرت مارفيك اليوم السبت، عودة لاعب الهلال السعودي عمر عبد الرحمن الى صفوف المنتخب مجددا بعدما غاب عنه في الفترة الماضية ولم يشارك معه في كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات بداعي الإصابة في الرباط الصليبي وغاب بسببها عن الملاعب لفترة طويلة منذ أكتوبر الماضي.

وتشكل عودة عموري المحترف في الدوري السعودي ضمن نادي الهلال، إضافة كبيرة للمنتخب خلال مشواره في التصفيات المؤهلة للمونديال، علما أن عموري كان قد خضع لعملية جراحية في أكتوبر الماضي.

واستدعى مارفيك 27 لاعبا في القائمة الجديدة استعدادا للمعسكر الخارجي الذي يقام بمدينة سالزبورغ في النمسا خلال الفترة من 13 الى 22 يوليو المقبل في إطار التحضير للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها في شهر يوليو المقبل وتحديدا بعد نهاية التصفيات التمهيدية للمنتخبات الأقل تصنيفا التي ستلعب في يونيو.

وضمت القائمة اللاعبين: عمر عبدالرحمن (الهلال السعودي) علي خصيف، علي مبخوت، سالم راشد، خليفة الحمادي ، خلفان مبارك ، زايد العامري ، محمد العطاس ( الجزيرة ) خالد عيسى ، أحمد برمان ، ريان يسلم ، بندر الإحبابي ( العين ) حبيب الفردان ، طارق أحمد ، محمد العكبري ( النصر ) علي صالح ، علي سالمين ( الوصل ) الحسن صالح ، عادل الحوسني ، ماجد سرور ( الشارقة ) وليد عباس ، ماجد حسن ، إسماعيل الحمادي ، أحمد خليل ( شباب الأهلي دبي ) فهد الظنحاني ، حسن المحرمي ( بني ياس ) محمد علي شاكر ( عجمان ) .

وخلت القائمة من لاعبي نادي الوحدة الذي يستعد لخوض مباراتي الذهاب والإياب ضمن دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 يوم الخامس و12 أغسطس المقبل.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الأول على التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بحيث سيقام معسكر المنتخب الأول والأولمبي في ذات الفترة وفي نفس المدينة والمنطقة لضمان متابعة عناصر المنتخب الأولمبي عن قرب.

ويُمثل معسكر النمسا المرحلة الأولى من مرحلة الاعداد، فيما ستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر، وستشهد إعلان القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوضون مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات يومي الخامس والعاشر من سبتمبر المقبل ، علماً أن مكان المعسكر سيحدد لاحقاً فور معرفة نتائج القرعة .