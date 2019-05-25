«جميرا 1» و«استوديو زعبيل» في نهائي دورة ند الشبا للبراعم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

بلغ «جميرا 1»، و«استوديو زعبيل»، المباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة ند الشبا الرمضانية للأشبال والبراعم، التي ينظمها كل من سعيد جابر وأحمد جابر، بمشاركة 15 فريقاً، لمنافسات الأشبال والبراعم. وجاء تأهل «جميرا 1»، عقب تجاوزه فهود زعبيل، بعد مباراة دراماتيكية، بضربات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 3/‏‏‏3.

وتقدم «جميرا 1» بهدفين، سجلهما زهران، نجل مدافع عجمان، حسن زهران، إلا أن فهود زعبيل تمكن من تحقيق عودة قوية بتسجيل ثلاثة أهداف، عن طريق يحيى حمد ومحمد علي وعلي شكري، إلا أن زهران حسن زهران تألق من جديد، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في وقت قاتل، لتتجه المباراة نحو ضربات الترجيح التي حسمها «جميرا 1» لمصلحته بنتيجة 3/‏‏‏2.

وفي المباراة الثانية، تمكن ستوديو زعبيل من تحويل خسارته في الشوط الأول بهدف أمام الأصدقاء، سجله حسن منصور، لينتفض لاعبوه في الحصة الثانية ويُسجلوا هدفين جاءا عن طريق محمد ناصر ومحمد وليد.

وفي مباراة الترضية لتحديد صاحبي المركزين الثالث، تمكن فهود زعبيل من تعويض خروجه من الدور نصف النهائي، وأحرز الميدالية البرونزية، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على الأصدقاء 4/‏‏‏1.

وتألق لاعب فهود زعبيل محمد علي بتسجيله ثلاثة أهداف «هاترك»، ثم أضاف زميله مايد عبدالله الهدف الرابع، بينما سجل حارس الفهود، نواف عبدالله، هدف الأصدقاء الوحيد بالخطأ في مرماه.

وعلى صعيد منافسات الأشبال، كان اليوم قبل الأخير على موعد مع الإثارة والمفاجآت، إذ سقط فريق «إم إيه جيه» في فخ التعادل أمام روح دبي بالتعادل 3/‏‏‏3.

ولم يستفد «إم إيه جيه» من أفضليته على مستوى النتيجة، حينما تقدم بهدف سجله حسين يوسف المُلقب بـ«ميسي الإمارات»، ليتراجع الفريق، ما أتاح الفرصة لفريق روح دبي، للعودة للقاء بتسجيل ثلاثة أهداف، تناوب عليها آدم عبدالغني «هدفين»، وأحمد النجار.

لكن فريق «إم إيه جيه» عاد للتوهج من جديد، بفضل تألق عبدالله جابر وعبيد سلطان، وجاد الخالدي، ليتمكن حسين يوسف من تسجيل هدفين، ليتقاسم الفريقان نقطتي التعادل.

وبتلك النتيجة يتراجع «إم إيه جيه» إلى المركز الثاني برصيد سبع نقاط، وهو نفس رصيد روح دبي، إلا أن الأخير أنهى مبارياته في المسابقة عند هذا العدد من النقاط.

ويتبقى لفريق «إم إيه جيه» مباراة مصيرية أمام الجوارح المتصدر لمسابقة البراعم بالعلامة الكاملة تسع نقاط، بعد أن حقق فوزاً كبيراً على الغنامي، 10/‏‏‏صفر، ليبقى الأخير متذيلاً للترتيب العام من دون رصيد.

وتقام منافسات البراعم بنظام الدوري من دور واحد، ويتوج الفريق الأعلى رصيداً من النقاط باللقب، ما سيفرض على «إم إيه جيه» حتمية الفوز على الجوارح، بينما يحتاج الجوارح للفوز أو التعادل ليُحرز لقب البطولة.

وأشاد عضو اللجنة المنظمة للبطولة، عيسى آل علي، بفكرة إقامة منافسات رياضية لهذا الفئة العمرية، تُساعدهم على إبراز مواهبهم. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الإقبال على الدورة كان كبيراً للغاية، ما اضطر اللجنة المنظمة لتقليص عدد الفرق المشاركة للانتهاء منها في الموعد المُحدد لها».

وأضاف: «سنعمل في السنوات المقبلة على فتح باب المشاركة لأكبر عدد من الفرق في ظل النجاح اللافت الذي خرجت عليه النسخة الحالية، خصوصاً أن البطولة شهدت إقبالاً جماهيرياً غير متوقع، وخصوصاً من جانب ذوي اللاعبين المشاركين، ما جعل الدورة ملتقى رياضياً واجتماعياً مميزاً».

وأشار إلى أن «اللجنة المنظمة عمدت إلى توفير أعلى درجات السلامة للاعبين المشاركين، إذ تم توفير سيارة إسعاف ومُعالجين على أعلى مستوى للتعامل مع أي إصابات قد تحدث داخل أرضية الملعب، ولم تُسجل الدورة أي إصابات من أي نوع على الإطلاق».

عبدالله جابر.. مدافع وصلاوي يعتبر ميسي مثله الأعلى

على الرغم من أنه يلعب مدافعاً في صفوف البراعم بنادي الوصل، إلا أن عبدالله جابر يعتبر نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني لونيل ميسي، هو مثله الأعلى في كرة القدم، ويتمنى أن يُصبح في المستقبل في مثل شهرته.

وقال عبدالله جابر «أرى أن ميسي هو أفضل لاعب في العالم، ولا يُقارن بأي لاعب آخر، بمن فيهم رونالدو»، مشدداً على أنه حزن كثيراً لخسارة النجم الأرجنتيني أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أكثر من حُزنه على خسارة برشلونة، رغم أنه يُشجع النادي الكتالوني.

واعتبر لاعب «إم إيه جيه» أن زميله في الفريق وفي نادي الوصل حسين يوسف هو خليفة ميسي القادم، نظراً لما يملكه من مهارات فنية عالية، وقال: «انتظروا ميسي الإمارات لاعباً مهماً في المستقبل، فهو يملك الإمكانات والقدرات التي تجعله من أهم اللاعبين القادمين محلياً وربما عالمياً».

«زهران» يسير عكس والده مدافع عجمان

كشف لاعب نادي عجمان، حسن زهران، عن أن نجله اختار نادي الوصل ليلعب ضمن صفوفه من مراحل الأشبال. وقال زهران لـ«الإمارات اليوم»: «لم أتدخل في اختيار النادي الذي لعب له ابني، ولا المركز الذي يلعب فيه كمهاجم، إذ رأى الكادر الفني المُشرف على تدريبه أنه يتمتع ببنية جسمانية جيدة تُساعده على اللعب في خط الهجوم».

وأضاف: «أي لاعب يتمنى أن يرى نجله يلعب في نفس مركزه، لكن المؤشرات تؤكد أن زهران سيكون واحداً من المهاجمين المميزين في المستقبل، وهذا شيء يُسعدني ودفعني لدعمه في كل خطواته الكروية، لكن المشكلة الوحيدة التي تواجهني معه أنه دائماً ما يُعيرني، حينما أخسر أي مباراة مع عجمان».

- تقام منافسات

البراعم بنظام

الدوري من دور

واحد، ويتوج الفريق

الأعلى رصيداً

من النقاط في

المسابقة باللقب.