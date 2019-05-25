10 مستجدات جعلت النسخة الـ7 لدورة «ناس» استثنائية

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

اختتمت، أمس، دورة ند الشبا الرياضية، التي أقيمت بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمها مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، بعد منافسات قوية في 13 لعبة رياضية، وبجوائز مالية بلغت ستة ملايين درهم.

وتألقت دورة «ناس» في النسخة السابعة لهذا العام، حيث ظهرت بحلة جديدة، خصوصاً بعد المبادرات والألعاب الجديدة التي تم إدراجها على المنافسات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أعداد المشاركين. وتسلط «الإمارات اليوم» في هذا التقرير الضوء على أبرز 10 مستجدات شهدتها الدورة، وجعلت منها نسخة استثنائية.

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