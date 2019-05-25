الفجيرة يتحدى «وصيف الدوري» لتجنب الهبوط

المصدر: محمد فاضل - دبي

يخوض فريق الفجيرة أصعب مبارياته وأهمها في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي عندما يحل ضيفاً على شباب الأهلي «الوصيف» عند الساعة الـ10 مساء اليوم على استاد العوير في دبي، في تحد صعب على «الذئاب»، وهو يواجه صاحب الثنائية الذي يبلغ رصيده 53 نقطة، بينما يبلغ رصيد الفجيرة 18 نقطة، وهو الرصيد نفسه لفريق الإمارات، إلا ان الأخير يتفوق بفارق المواجهات المباشرة.

ولا تبدو مهمة مدرب الفجيرة الدكتور عبدالله مسفر صعبة، بعد أن كشف مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا بأنه سيلعب بالوجوه الشابة التي لم يسبق لها أن لعبت خلال الموسم، ما يعطيه أفضلية فنية خلال المباراة، خصوصاً أنه سيدخل المباراة بكامل لاعبيه، باستثناء أحمد موسى ومحمد خلفان.

في المقابل، يتطلع شباب الأهلي إلى وداع الموسم بنتيجة إيجابية يودع من خلالها الموسم، بعد ان فاز بلقبي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي، ويراهن الفجيرة على أن يتمكن محترفه الجزائري محمد بن يطو ومن خلفه البرازيلي جابرييل، من تقديم أفضل المستويات الفنية، ومن خلفهم القائد هلال سعيد وأحمد الحفيتي، ليتمكن من مجاراة شباب الأهلي.

ويحتاج الفجيرة الى تحقيق الفوز في المباراة بأي نتيجة، في حال خسر أو تعادل الإمارات، بينما سيكون فوز «الذئاب» تحصيل حاصل في حال فاز الإمارات على الشارقة.

وسيبقي تعادل الفجيرة مع شباب الأهلي «الذئاب» إذا خسر الإمارات مباراته مع الشارقة، وعدم فوز دبا الفجيرة على ضيفه بني ياس في المباراة التي ستجري بالتوقيت نفسه.

وكان الفجيرة قد أهدر على نفسه فرصة تحسين موقفه في الترتيب، بعد أن خسر على ارضه وأمام جمهوره المباراة الماضية أمام النصر بثلاثية نظيفة، بينما فاز شباب الأهلي على بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان شباب الأهلي قد فاز في آخر خمس مباريات على الفجيرة آخرها في الدور الأول بهدف نظيف سجله سالمين خميس، بينما تعد نتيجة التعادل 1-1 في موسم 2014-2015 الأفضل للفجيرة في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما.