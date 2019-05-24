معسكر الشارقة بين ألمانيا والنمسا وهولندا يوليو المقبل

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد عضو شركة الشارقة لكرة القدم مدير شؤون الاحتراف، أحمد مبارك الجنيبي، أن إدارة النادي عقدت جلسات عدة مع الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، لبحث تجهيز الفريق للموسم المقبل، مشيراً إلى أن النادي يدرس خيارات بشأن المعسكر الخارجي الذي سيقام في أوروبا يوليو المقبل، من بينها إقامة المعسكر في كل من ألمانيا والنمسا وهولندا، من أجل توفير الإعداد الملائم للفريق، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة بالنسبة للفريق خصوصاً بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه بالفوز بلقب دوري الخليج العربي بعد انتظار دام لنحو 23 عاماً.

وقال أحمد مبارك، لـ«الإمارات اليوم»: «التحضيرات تسير على قدم وساق، وعقدت إدارة النادي اجتماعات عدة منذ فترة مع الجهاز الفني، بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري، بهدف توفير المتطلبات كل التي يحتاجها الفريق من معسكر إعداد وتوفير الملابس، ودعم صفوف الفريق بلاعبين جدد».

وواصل الشارقة تدريباته اليومية استعداداً لمباراته غداً أمام فريق الإمارات، ضمن الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، إذ يسعى الفريق ألا تشغله احتفالاته بالفوز بلقب دوري الخليج العربي عن التحضير الجيد لهذه المباراة.

من جهة أخرى، زار نادي الشارقة، أول من أمس، الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وكان في استقباله كل من رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة سالم عبيد الشامسي، ورئيس شركة كرة القدم محسن مصبح، وأعضاء مجلس الإدارة، إذ قدم التهاني للنادي بمناسبة فوز الفريق بلقب دوري الخليج العربي، كما زار وفداً من شباب الأهلي نادي الشارقة، وقدم التهاني للنادي بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بلقب دوري الخليج العربي.

كما هنأت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في بيان لها، على صفحتها عبر «تويتر» جمهور نادي الشارقة بمناسبة الفوز بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، مؤكدة مشاركتها جمهور الشارقة، فرحته عبر المسيرة الجماهيرية التي يعتزم جمهور النادي تسييرها للتعبير عن فرحته بهذا الفوز.

وحدّدت شرطة الشارقة سبعة اشتراطات للمسيرة المرتقبة، مطالبة الجمهور بالالتزام بها، وذلك حفاظاً على قواعد السلوك والمظهر الحضاري الذي عرف به جمهور الشارقة، إذ تتمثل هذه الاشتراطات في عدم إدخال زوائد على المركبة تؤثر في الرؤية أو السلامة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المقرر، وعدم الخروج من النوافذ وفتحة سقف المركبة حفاظاً على السلامة العامة، وعدم عرقلة حركة السير والمرور، وعدم طمس لوحات المركبة الأمامية أو الخلفية، وعدم تعتيم أو تلوين الزجاج وعدم استخدام الرش أو «الأسبري» من قبل السائق أو المرافقين وعدم إلقاء المخلفات على الطريق وعدم تغيير لون المركبة.