الجزيرة ينتظر رد الحمادي على الاحتراف الأوروبي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مصدر بنادي الجزيرة لـ«الإمارات اليوم» إن إدارة شركة كرة القدم بالنادي تنتظر رد لاعب ارتكاز خط وسط المنتخب الوطني للشباب والجزيرة الشاب أحمد الحمادي، (18 عاماً)، على عرض الاحتراف الذي تلقاه عبر وكيله من نادي الفسبورغ السويدي. وأوضح المصدر «حرص نادي الفسبورغ على مراقبة اللاعب في الفترة الأخيرة، بعد أن لفت الانتباه بشدة، للتعرف إلى إمكاناته الفنية، وفقاً لترشيح وكيل أعماله، وبالفعل قدم النادي السويدي عرضاً لضم اللاعب، وقام وكيله بتقديم العرض إلى إدارة شركة كرة القدم، التي أبدت بدورها موافقتها على العرض، لما سيعود بالفائدة عليه، وكذلك على النادي والمنتخب الوطني أيضاً، وطلبت من اللاعب تحديد موقفه لإبلاغ النادي السويدي به رسمياً». وأضاف «من المنتظر أن يحسم اللاعب موقفه خلال الأسبوع الجاري، ويحاول وكيله إقناعه بالموافقة على العرض، في ظل موافقة إدارة النادي على احترافه».