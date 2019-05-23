440 ألف درهم جوائز بطولة الرماية الرمضانية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

رصدت اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية للرماية المفتوحة، التي تُقام على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة أعداد كبيرة من كل الفئات وستختتم يوم 27 رمضان، جوائز تبلغ قيمتها 440 ألف درهم من بينها 250 ألف درهم مقدمة من رجل الأعمال المهندس طارق محمود الخاجة، وسيتم توزيعها على أصحاب المراكز الـ20 الأوائل من فئة الرجال كبار السن في منافسات البندقية السكتون، و190 ألف درهم مقدمة من نادي العين للفروسية والرماية والغولف سيتم توزيعها على الفائزين الـ10 الأوائل من فئة الرجال كبار السن والسيدات في منافسات المسدس 9 ملم، وكذلك الـ10 الأوائل من الرجال في منافسات البندقية السكتون علاوة على الثلاث الأول من السيدات في منافسات البندقية السكتون، بالإضافة إلى الجوائز التي رصدها نادي تراث الإمارات للفائزين في بطولة البندقية الهوائية.

وتتواصل منافسات البطولة التي تشتمل على منافسات في البندقية السكتون لفئات الرجال والسيدات والشباب، إضافة إلى بطولة المسدس 9 ملم من مسافة 25 متراً، وبطولة نادي التراث لرماية البندقية الهوائيه لفئة الشباب أقل من 14 عاماً.

من جهة أخرى، تشهد بطولة البندقية السكتون لفئة الكبار منافسة قوية وشرسة ويتصدرها الرامي سعيد حمد سعيد العرياني الذي يتربع على القمة برصيد بلغ 211.5 نقطة، يليه في مركز الوصيف الرامي نايف سعيد الكثيري الذي جمع 210.7 نقاط، بينما يأتي ترتيب الرامي حمد محمد خليفة الشامسي في المرتبة الثالثة وله 208 نقاط.

وعلى صعيد منافسات البندقية السكتون لفئة الشباب، استطاع الرامي محمد علي سعيد الحمر الكثيري أن يحتل المركز الأول برصيد 218.1 نقطة، وفي منافسات المسدس عيار 9 ملم من مسافة 25 متراً تصدر الرامي سلطان المنصوري برصيد 198 نقطة، مشتركاً مع الرامي علي مبارك عمر في الرصيد نفسه من النقاط.

وفي بطولة البندقية السكتون للسيدات فقد تصدرت المشاركات الرامية كلثوم خليفة الكتبي برصيد 211.2 نقطة، وفي منافسات بطولة نادي التراث لرماية البندقية الهوائية لفئة الشباب أقل من 14 عاماً، تمكن الرامي حمد عادل الكلباني من الانفراد بالصدارة بعد أن وصل رصيده إلى 182.4 نقطة.