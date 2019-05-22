المازمي: الصعوبات التي واجهتني في الكاراتيه سر قوتي

المصدر: سيد مصطفى ووام ــ دبي

أكد لاعب منتخب الكاراتيه، مروان المازمي، أنه اتخذ من الصعوبات التي واجهته في ممارسته لعبة الكاراتيه، مصدر قوة بالنسبة إليه، وأن تكون وسيلة لتحقيق الانتصارات، مبيناً أنه شارك في إحدى البطولات، وكان يعاني الإصابة، وأوقعته القرعة في مواجهة لاعب من اليابان التي تسيطر على اللعبة، ولكن رغم الصعوبات أصبح أول لاعب عربي يحقق الفوز على لاعب ياباني.

وأضاف: «الدعم الذي يحصل عليه اتحاد الكاراتيه يبلغ 300 ألف درهم، وهو لا يكفي لتطوير اللعبة، لذلك بالنسبة لنا كلاعبين يجب ألا نتوقف عند هذه المشكلة، وأن يكون لدينا الإصرار على كيفية التعامل مع الصعوبات، والتغلب عليها مهما كانت التحديات».