11 هدفاً تغرق «الفيكتوري» أمام «فهود زعبيل»

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق -دبي

تأهل فريق فهود زعبيل إلى المربع الذهبي لبطولة كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية، بعد فوزه على فريق الفيكتوري 11-2 في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى.

أحرز البرازيلي ويليام أوليفيرا الملقب بـ«فاسورا» ستة أهداف لفهود زعبيل، بينما أحرز بقية الأهداف البرازيلي جيفرسون كوريا وطاهر عبيد والبرازيلي رنجال بيس وشادي قنديل وحارس المرمى حسن علي، بينما سجل هدفي الفيكتوري محمد عبيد والبرازيلي رودريغو.

وأنهى فهود زعبيل دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من انتصارين وخسارة واحدة، بينما احتل فريق المدرسة السعودية للقيادة المركز الثاني بأربع نقاط، وحل الفيكتوري في المركز الثالث بأربع نقاط، ثم فريق إف 16 رابعاً بنقطة واحدة.

من جانبه ضمن فريق الطاهر التأهل إلى نصف نهائي كرة قدم الصالات بدورة ند الشبا الرياضية عقب تغلبه على التسامح 6-2 في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية، ليرفع بذلك رصيده إلى سبع نقاط، بينما احتل التسامح المركز الأخير دون نقاط.

أحرز أهداف الطاهر البرازيلي تيليس تياغو خمسة أهداف، وفهد يوسف هدف (1)، بينما أحرز هدفي التسامح حمدان عبدالله.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة فقد جاءت سريعة من جانب الطاهر، الذي ترجم أفضليته بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق نجمه البرازيلي تيليس تياغو (4) و(5) وقبل نهاية الشوط الأول أضاف اللاعب نفسه هدفاً ثالثاً، وفي الشوط الثاني أحرز حمدان عبدالله هدفين متتاليين لفريق التسامح (2 و8)، بينما استغل الطاهر هجمة سريعة تمكن على إثرها فهد يوسف علي من إضافة الهدف الرابع (10) من تمريرة رائعة من أقدام البرازيلي تيليس، الذي تولى بنفسه مهمة تسجيل الهدفين الخامس والسادس لفريقه (14) و(15).

وحجز فريق شرطة دبي مقعده في المربع الذهبي لمنافسات كرة قدم الصالات، بعد فوزه على البحري بنتيجة 4-3. ورفع فريق شرطة دبي رصيده إلى سبع نقاط في وصافة المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن الطاهر المتصدر. وجاءت أهداف شرطة دبي عن طريق لاعبه المحترف الإسباني، بول، ووليد بشر وجيفرسون (هدفين). في حين سجل أهداف البحري، حميد رضا (هدفين)، وهلال عبدالله.