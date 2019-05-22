الوصل يخسر بالخمسة مجدداً من الزوراء في "أبطال آسيا"

المصدر: أحمد طارق-دبي

تلقى الوصل خسارة كبيرة أمام الزوراء العراقي بخمسة أهداف مقابل هدف، في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، ليتذيل "الإمبراطور" المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما رفع الفريق العراقي رصيده إلى 8 نقاط.

ورغم أن "الإمبرطور" تقدم بهدف مبكر عن طريق حسن محمد الدقيقة الخامسة، ولكن الزوراء العراقي أحرز 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق علاء عباس (22)، وأحمد فاضل (39) وعلاء عباس مجدداً (45).

وفي الشوط الثاني أضاف أحرز أحمد جلال الهدف الرابع في الدقيقة 50، وأتبعه مهند عبدالرحيم بالهدف الخامس في الدقيقة 59، لتنتهي المباراة بفوز كبير للزوراء العراقي.