سبورت فور اول يحقق انتصاره الاول في رمضانية كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق فريق سبورت فور اول انتصاره الاول ضمن منافسات بطولة كلباء الرمضانية والتي تقام تحت رعاية الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، وذلك بعد فوزه على فريق خور كلباء (5-2)، في المباراة التي اقيمت مساء يوم امس في ملاعب نادي اتحاد كلباء، حيث سجل اهداف الفائز راشد عبد الرزاق (سوبر هاتريك) وعلي البلوشي، بينما سجل هدفي خور كلباء محمد مفتاح، وبهذه النتيجة يستعيد سبورت فور اول، حظوظه بالتأهل للدور ربع النهائي للبطولة، حيث تنتظره مباراة هامة امام الفهود في الجولة الاخيرة يحتاج من خلالها الى الفوز للتأهل، بينما سيكتفي الفهود بالتعادل للتأهل حيث يبلغ رصيده اربع نقاط مقابل ثلاث لفريق سبورت فور اول.

وفي مباراة ثانية فاز فريق الاتحاد على فريق العقاري بهدف نظيف سجله عقيل مراد.

من جهته اكد نائب رئيس مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء محمد عبيد اليماحي دعم جهته لإقامة البطولة من كافة الجوانب خصوصا وانها تاتي تزامنا مع أفراح مدينة كلباء ببقاء النمور في دوري الخليج العربي ومثمنا جهود اللجنة المنظمة للنجاح بالتنظيم فنيا وإداريا، وقال للامارات اليوم: لن ندخر جهدا من اجل دعم المجتمع الرياضي والبطولات الرمضانية على وجه الخصوص، والتي طالما ساهمت باستكشاف اللاعبين المواهب مباركا للفرق الفائزة ومثنيا على الروح الرياضية العالية للمشاركين.

بدوره تقدم رئيس اللجنة المنظمة عبد الرحمن ابراهيم بالشكر لادارة النادي لتوفيرها سبل النجاح ودعم البطولة بالشكل الذي ساهم بالنجاح المبكر لها.









