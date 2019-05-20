المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مدرب

ذكرت صحيفة «سبورتسكي» الصربية أن مدرب النجم الأحمر، فلادان ميلويفيتش تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي لتدريبه بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن ميلويفيتش لديه ثلاثة عروض أخرى من الصين والسعودية واليونان.

رسالة

ذكر نادي الشارقة على صفحته عبر «توتير»، أن رئيس شركة الشارقة لكرة القدم محسن مصبح، بعث برسالة شكر لموظفي النادي عبّر لهم عن المودة والاحترام والتقدير، وذلك بعد فوز الفريق بلقب الدوري، مشيراً إلى أنهم أسرة واحدة.

جائزة

أصيب لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي بصدمة، لعدم تضمين اسمه ضمن قائمة النجوم الذين حصدوا جوائز الموسم الكروي، على الرغم من أن الكل كان يتوقع حصوله على جائزة قياساً بالمستوى الفني المميز الذي قدمه مع ناديه.