الوحدة يختتم تدريباته في جدة اليوم

المصدر: إبراهيم الديب - جدة

يؤدي فريق الكرة بنادي الوحدة تدريبه الأخير في مساء اليوم (الإثنين)، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، استعداداً لمواجهة الاتحاد السعودي غداً في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويقود التدريب المدير الفني الهولندي هينيك تين كات ومساعدوه، بمشاركة 23 لاعباً تم اختيارهم للسفر مع بعثة الفريق، بعد التدريب الأخير الذي أداه الفريق بأبوظبي قبل سفره أمس، على متن طائرة خاصة برئاسة المدير التنفيذي لشركة كرة القدم عبدالله سالم.

واللاعبون الذين سيشاركون في المران هم: محمد الشامسي وراشد علي وسعيد خميس المسماري ومحمد برغش وسالم سلطان وحمدان الكمالي وسلطان الغافري وإسماعيل مطر وسباستيان تيغالي وناصر عبدالهادي وأحمد علي وخالد إبراهيم ويحيى الغساني وشانغ ريم وطارق الخديم وماجد عبدالله سالم وأحمد راشد ومنصور الحربي وحسين عباس وطحنون الزعابي ومحمد إسماعيل الجنيبي ومحمد راشد الحمادي وخليل إبراهيم.

يذكر أن الوحدة متصدر المجموعة الثانية (12 نقطة)، والاتحاد (10 نقاط)، تأهلا رسمياً إلى دور الـ16 للبطولة.

23 لاعباً يشاركون في تدريبات الوحدة تأهباً للاتحاد