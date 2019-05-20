دبي تستضيف طوافاً دولياً نسائياً في ديسمبر

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

كشفت عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات رئيس اللجنة النسائية رئيس لجنة التسويق والتطوير في الاتحاد، نورة الجسمي، عن استضافة دبي لأول طواف دولي نسائي في الشرق الأوسط، سيقام خلال من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتـوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وقالت الجسمي في تصريحات صحافية إن الطواف النسائي حظي بموافقة الاتحاد الدولي، وسيشهد مشاركة 15 فريقاً محترفاً حول العالم، وسيشرف على تنظيمه اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ويمتد لأربع مراحل.

وأضافت: «هذا الحدث جاء ليؤكد التطور الكبير الذي حققته رياضات الدراجات الهوائية النسائية في الدولة، خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت زيادة ملموسة في عدد اللاعبات بمختلف الأعمار وفي الفئات الجديدة».