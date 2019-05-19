مدرب العين: مباراتنا أمام الاستقلال ستكون مواجهة خاصة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق العين، الإسباني خوان كارلوس غاريدو إن فريقه سيخوض مواجهة خاصة، في ختام مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام فريق الاستقلال الايراني مساء يوم غدٍ الاثنين.

وقال في المؤتمر الصحافي اليوم "برغم خروج الفريق من سباق المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي، إلا أن المباراة بالنسبة لنا مهمة لعدة أسباب كونها تعتبر وداعية للموسم على ملعبنا كما أنها فرصة جيدة للبعض أن يتركون انطباعاً رائعاً قبل مغادرتهم الفريق والمؤكد أننا مطالبون بإظهار روح القتال وتحقيق النتيجة القوية في ختام مبارياتنا الآسيوية".

ورداً على سؤال حول أن فريقه سيخوض المواجهة المقبلة أمام الاستقلال بدون ضغوط، قال: "الحقيقة مباراتنا المقبلة مهمة جداً للأسباب التي ذكرتها لكم من قبل، لذلك سنعمل خلالها على إظهار أفضل ما لدينا وسنعتمد أفضل الأساليب للظهور بصورة جيدة في ختام مواجهاتنا بمسابقة دوري الأبطال وسنختتم الموسم بمواجهة الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري في أبوظبي وسنقاتل فيها أيضاً من أجل تأكيد تأهلنا إلى دوري الأبطال في الموسم الكروي الجديد".