تعديلات على مواعيد الجولة الأخيرة من الدوري‎

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قررت لجنة دوري المحترفين إقامة مباريات الجولة 26 من دوري الخليج العربي على يومين وذلك بناء على طلب من القنوات أصحاب الحقوق، حيث ستجرى مباريات الجولة الأخيرة في العاشرة مساء يومي 25 و26 مايو الجاري.

وتقام في اليوم الأول ثلاث مباريات، حيث يحل بني ياس ضيفاً على دبا على استاد الفجيرة، ثم يستضيف شباب الأهلي فريق الفجيرة على استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، ويلتقي الإمارات والشارقة على استاد نادي الإمارات.

فيما تقام باقي المباريات في العاشرة مساء الأحد الموافق 26 مايو الجاري، حيث يستضيف الظفرة عجمان على استاد حمدان بن زايد، ثم يلتقي الوصل واتحاد كلباء على استاد نادي الوصل، والوحدة والعين على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي ثم النصر والجزيرة على استاد آل مكتوم.