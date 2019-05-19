الحوسني إلى كلباء في صفقة انتقال حر

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

وقع لاعب خط وسط نادي الجزيرة يعقوب الحوسني عقد انتقال إلى صفوف فريق اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر ، بعد انتهاء عقده مع نادي الجزيرة بنهاية الموسم الحالي .

وقال مصدر بنادي الجزيرة ل " الإمارات اليوم " إن شركة كرة القدم لم تفتح باب المفاوضات مع اللاعب يعقوب الحوسني ( 31 عاما ) لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ، وقام اللاعب وفقا لحقه القانوني في التعاقد مع نادي اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر دون الرجوع إلى ناديه وفقا للوائح الاحتراف.

والحوسني هو الصفقة الثانية لفريق اتحاد كلباء من أندية أبوظبي في الموسم المقبل ، بعد أن تعاقد مع لاعب خط وسط الوحدة ناصر عبد الهادي في صفقة انتقال حر أيضا بعد انتهاء عقده مع الوحدة ، وعدم وجود رغبة من الأخير في تجديد التعاقد.

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