ماذا قال رئيس شركة الشارقة لكرة القدم في رسالته الى موظفي النادي ؟

المصدر: منصور السندي-الشارقة

بعث رئيس نادي الشارقة لكرة القدم محسن مصبح برسالة شكر لموظفي النادي يعبر فيها لهم عن المودة والاحترام والتقدير وذلك بعد فوز الفريق أخيرا بلقب دوري الخليج العربي، مشيرا الى أنهم في النادي اسرة واحدة وأن هذا هو سر النجاح.

وذكر نادي الشارقة على صفحته عبر " توتير" أن محسن مصبح قال في رسالته الى موظفي النادي" أقدم لكم أجمل عبارات الشكر الامتنان من قلب فاض بالمحبة والاحترام والتقدير لكم أنتم جميعا العاملين في شركة نادي الشارقة لكرة القدم".

وأضاف" هكذا نحن اسرة واحدة وهذا هو سر النجاح".

وتوج نادي الشارقة الى جانب فوزه بلقب الدوري من قبل لجنة دوري المحترفين بجائزة أفضل جمهور خلال الموسم الحالي ونال مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري جائزة أفضل مدرب والحارس عادل الحوسني جائزة القفاز الذهبي لا فضل حارس مرمى وحصد محترف الفريق إيغور كورنادو جائزة أفضل لاعب أجنبي.