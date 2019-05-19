نادي الشارقة للشطرنج يحتفل بفوز «الملك» بلقب الدوري

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

احتفى نادي الشارقة للثقافة والشطرنج في ختام بطولته الدولية بنسختها 24، والتي أسدل الستار على منافساتها أول من أمس، بفوز فريق الشارقة لكرة القدم بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقام مجلس إدارة النادي، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، بتقطيع «كيكة» عليها شعار نادي الشارقة احتفاءً بتلك المناسبة، وسط تواجد العشرات من اللاعبين المشاركين وضيوف البطولة.

وكان الأستاذ الدولي الكبيرلأرميني غابي سيرجسيان توج بلقب بطولة الشطرنج، بعد كسر التعادل مع نجم المنتخب الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن. وعاد لقب أفضل لاعب إماراتي للأستاذ الاتحادي أحمد فريد لاعب نادي دبي، كما حقق حمد عصام جائزة أفضل لاعب من الشارقة، والايرانية سارة سادات أفضل لاعبة في البطولة، والدولية فاطمة سيف آل علي جائزة أفضل لاعبة إماراتية.