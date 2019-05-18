23 لاعبا في قائمة الوحدة للقاء الاتحاد السعودي

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة اختيار 23 لاعبا للسفر إلى جدة في السابعة والنصف مساء الأحد للقاء الاتحاد السعودي على استاد الجوهرة المشعة في الحادية عشرة مساء بعد غد الثلاثاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتغادر بعثة فريق الوحدة البلاد على متن طائرة خاصة عبر مطار البطين الدولي بالعاصمة أبوظبي برئاسة المدير التنفيذي لشركة كرة القدم عبد الله سالم ، وتضم أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والوفد الإعلامي المرافق.

ومن المقرر أن تعود بعثة الوحدة إلى البلاد بعد المباراة مباشرة ، لاستئناف التدريبات استعدادا للقاء العين يوم 25 مايو الجاري في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي.