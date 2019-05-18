افتتاح دورة التسامح الرياضية بالعين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

افتتحت، أول من أمس، في صالة استاد خليفة بن زايد في نادي العين، دورة التسامح الرياضية، من خلال حفل أنيق ومميز بفقرات متنوعة، حيث تزينت الصالة بأضواء الليزر التي تفاعل معها الجماهير والفرق المشاركة. وحضر الافتتاح راعي الدورة، الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حيث أعلن انطلاق الحدث، وقام بتكريم الفائزين بالجولة الأولى من منافسات سباق الهجن التي ستقام أسبوعياً حتى ختام الدورة.

وأكد الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، في تصريحات صحافية، أنهم دخلوا في سباق مع الزمن أجل انطلاق هذه النسخة في هذا التوقيت، وقال: كان مقرراً أن تنطلق البطولة في اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، لذلك نحن نتوجه بالاعتذار لجمهور البطولة، بسبب تأخرها، ونعد بأن تنطلق المنافسات بداية من العام المقبل في اليوم الأول لشهر رمضان. وسيبدأ التحضير للنسخة المقبلة مع نهاية هذه الدورة، ونأمل أن يستمتع الجمهور بمنافسات مثيرة وقوية في جميع الألعاب بالمنافسة، كما أتمنى التوفيق لجميع الفرق المتنافسة، وأن تستمتع بسهرات رمضانية مميزة مع الجمهور المتابع.