هشام المظلوم يحتفي بدرع الملك بتصميم يحمل طابعاً كرتونياً

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نشر المصمم العالمي الاماراتي هشام المظلوم على مواقع التواصل الاجتماعي تصميما له ذو طابع كرتوني عبر من خلاله عن فرحة كبيرة انتابته ومحبي الملك الشرجاوي بفوز الشارقة بدرع الموسم الحالي لدوري الخليج العربي، مباركا من خلاله لاسرة النادي بالمناسبة، وتميزالتصميم بالبساطة وبالدقة التي عبر من خلالها المصمم بخطوطه الفنية عن الاصرار الذي تمسك به لاعبو الملك الشرجاوي للحفاظ على الصدارة من بداية الموسم وحتى ختامه، وتتويجه باللقب الذي تحقق بعد 20 عاما بدون بطولات، وزاد في الفرحة صعوبة الجولات الاخيرة.

وقال هشام المظلوم لـ"الامارات اليوم": كنت حريصا خلال التصميم على ابراز ملامح الفرحة التي عاشها لاعبو وجمهور الامارة الباسمة والعزيمة التي تمسك بها الفريق بقيادة مدرب الفرق عبد العزيز العنبري وساهمت بتحقيق اول درع للشارقة منذ تطبيق الاحتراف في الدولة، بحيث يعبر عن الفرحة التي عاشها جمهور ولاعبو الفريق.