مدرب الجزيرة: الكرة عاقبتنا في الوقت القاتل

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال مدرب الجزيرة، الهولندي داميان هيرتوغ، إن الكرة عاقبت فريقه في الوقت القاتل، بعد ضياع الفرص أمام الظفرة، وسجل المنافس هدفاً أضاع به نقطيتين غاليتين في صراع الحصول على بطاقة مؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وتعادل الجزيرة على ملعبه، أول من أمس، مع الظفرة بهدف واحد لكل منهما في الجولة 25 لدوري الخليج العربي، بعد أن تقدم أولاً عن طريق خلفان مبارك من ضربة جزاء، وتعادل الظفرة بهدف قاتل قبل النهاية بدقيقتين للبديل محمد إبراهيم، وتراجع الجزيرة بهذا التعادل إلى المركز الرابع، وأصبح مهدداً بفقدان هذا المركز في الجولة المقبلة أمام منافسه الوحدة الذي يليه في الترتيب بفارق نقطتين.

وفي المؤتمر الصحافي بعد المباراة، أبدى هيرتوغ استياءه من التعادل، وقال «خسرنا نقطتين مهمتين في صراع المركز الثالث، وكانتا سبباً في التراجع إلى المركز الرابع، وأداء الفريق لم يكن على المستوى المطلوب».

وأضاف «الجزيرة صادفه سوء توفيق غريب، والنهايات السيئة للهجمات كانت السبب المباشر وراء التعادل، ووضح تأثر الفريق بغياب علي مبخوت، الذي افتقدنا مجهوداته وقدراته، وغابت الفاعلية الهجومية بدرجة كبيرة».

من جهة أخرى، أعرب مدرب الظفرة، فوك رازوفيتش، عن سعادته البالغة بالتعادل الذي تحقق، مؤكداً أن فريقه لعب في ظل ظروف صعبة للغاية، ورغم ذلك قاتل اللاعبون من أجل تقديم الأفضل، سعياً منهم لتعويض الهزيمة الثقيلة أمام الفجيرة في الجولة الماضية.