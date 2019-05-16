شباب الأهلي يتخطى بني ياس برباعية

المصدر: أحمد طارق-دبي

فاز شباب الأهلي على بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ 25 من دوري الخليج العربي، ليحسم "فرسان دبي" المركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، بينما توقف رصيد "السماوي" عند 39 نقطة.



بدأ بني ياس اللقاء بقوة، وتقدم بهدف مبكر عن طريق الكولومبي مايكل أورتيغا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يرد شباب الأهلي بإحراز هدف التعادل من تسديدة قوية للاعب محمد سبيل من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16.



وفي الدقيقة 30 أضاف الأرجنتيني ماورو دياز الهدف الثاني لشباب الأهلي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أما الشوط الثاني شهد احراز الإكوادوري جيمي أيوفي الهدف الثالث من ركلة جزاء والمولدوفي لوفانور هنريكي الهدف الرابع، لتنتهي المباراة بفوز "فرسان دبي".