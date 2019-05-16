14 عائقاً في الجولة الثانية للتحدي الليلي

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

تقام اليوم منافسات الجولة الثانية لتحدي ند الشبا الليلي، لفئة الفردي، وسط توقعات بأن تستقطب أعداداً كبيرة من المشاركين، بعدما حققت بطولة الفرق مشاركة 1000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات في المنافسات التي جرت الأسبوع الماضي. وستقام المنافسات في الموقع نفسه المخصص لهذا النوع من الألعاب الرياضية والذي شُيد بمجمع ند الشبا. وتمتد مسافة السباق لنحو 4.2 كلم، وتضم 14 عائقاً هذا العام بزيادة عائق إضافي مقارنة بالنسخة الماضية، منها 5 عوائق تتطلب تجاوز المياه، منها واحدة المياه المثلجة، وتم تزويده بالإضاءة.