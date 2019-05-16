كأسان جديدان للكرة الطائرة و«قدم الصالات»

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

رفع فريق «دبي 2021» المتوج بلقب بطولة الطائرة، كأس دورة ند الشبا، الذي ظهر بحلة جديدة والذي تم تصميمه ليواكب تطورات «دورة ناس» من خلال الخطوط البارزة والحرفية، وذلك بواسطة الفنان الإماراتي مطر بن لاحج، الذي يقدم آخر إبداعاته التي أكدت قدرات وتفوق الكفاءات الوطنية.

وسيتوج الفريق الحاصل على لقب كأس الصالات هذا العام على نسخة مماثلة من الكأس الذي برز فيه التصميم العصري والأنيق، إلى جانب الانسيابية التي تجعله بمثابة تحفة فنية تتزين بها الفرق الرياضية وتبقى ذكرى مميزة في خزائنها عقب التتويج.

وكان بن لاحج صمم كأس الدورة للمرة الأولى في نسخة 2015، واستمر في تقديم هذه النسخة المتجددة، وذلك في تجربة مختلفة وريادية له في تصميم الكؤوس في المجال الرياضي، بعدما سبق له تصميم جائزة حمدان بن محمد للتصوير الفوتوغرافي، إذ يعد مطر بن لاحج الذي ولد عام 1968 في دبي، من الفنانين المبدعين، فهو رسام ونحات ومصور شارك في العديد من المعارض داخل الدولة وخارجها، ودرس الفن بمفرده من خلال الاطلاع والتدريب المستمر.