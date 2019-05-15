الفجيرة تشهد اليوم انطلاق "كأس التسامح" للجاليات بكرة السلة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تنطلق عند الساعة التاسعة والربع من مساء اليوم، منافسات بطولة الفجيرة للجاليات بكرة السلة والتي تقام على كأس "عام التسامح" وذلك برعاية الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية وتقام منافساتها في القاعة الرياضية لمدرسة محمد بن حمد الشرقي للتعليم الثانوي، وذلك باقامة مباراتين تجمع الاولى بين فريق ميناء الفجيرة وفريق وايل كارد، بينما يلعب في الثانية فريق الفجيرة تايتنس مع فريق ار ام سي.

وتشارك في البطولة كل من وايل كارد والفجيرة تايتنس، والابياد، وميناء الفجيرة، وترانس افريك، وار ام سي، وميجا، وهاوكر، وكابتن مارين، واف ان سي تي.

يذكر ان البطولة تقام للسنة السادسة على التوالي وتضم 10 فرق للجاليات المقيمة في الدولة غالبيتها من الفلبين وسوريا ومصر ولبنان اضافة الى اللاعبين المواطنين، وتستمر لغاية 31 مايو الحالي.

بدوره قال رئيس اللجنة المنظمة علي بن خاتم الشامسي لـ"الامارات اليوم": نعتز في كل سنة وفي شهر رمضان المبارك باقامة بطولة كرة سلة تجمع المقيمين في الامارات هدفها زيادة التواصل الاجتماعي ورفع مستوى الايجابية والسعادة ونشر روح التسامح.

مبينا ان البطولة ستشهد اقامة مبادرة خاصة عن عام التسامح تتمثل باقامة مباراة تجمع لاعبا من كل جالية وباسلوب فني واجتماعي سيتم الكشف عنه خلال المنافسات.