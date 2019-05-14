خسارة مفاجئة لسبورت فور اول في رمضانية كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اسفرت منافسات اليوم الثاني من منافسات بطولة كلباء الرمضانية لكرة القدم للسباعيات والمقامة تحت رعاية الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، عن مفاجئة تتمثل بخسارة فريق سبورت فور اول امام العقاري بـ4 اهداف مقابل هدف حيث سجل للأخير عمر صالح ( هاتريك) ومحمد مبارك، بينما سجل لفريق سبورت فور اول راشد عبد الرزاق.

وتعادل الاتحاد مع الفهود بهدف بمثله، حيث سجل للأول يوسف عسكر وللثاني ابراهيم عبدالله،ونال الحارس عبدالله محمد شهداد جائزة أفضل لاعب في المباراة الثانيةن ونال عمر صالح جائزة أفضل لاعب في المباراة الاولى.

بينما ستقام عند الساعة العاشرة مساء اليوم مباراتين تجمع الاولى نجوم البيري مع التضامن والمباراة الثانية السليساو مع الفجيرة اسيا للطاقة.

من جهة اخرى وبسبب المباراة التي ستجمع اتحاد كلباء مع دبا الفجيرة ضمن دوري الخليج العربي قربت اللجنة المنظمة موعد مباراتي خوركلباء مع الاتحاد، والفهود مع العقاري، لتقام يوم غد.

بدوره اكد رئيس اللجنة المنظمة عبدالرحمن ابراهيم الدرمكي بان اقامة البطولة والتي تتزامن مع بقاء " النمور" في دوري المحترفين لاول مرة، تهدف الى تفعيل العديد من المبادرات المجتمعية والأفكار المبتكرة التي من شأنها أن تعزز القيم المجتمعية والسلوكية، وموجها الشكر لجميع الرعاة والداعمين.