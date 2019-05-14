«السيليساو» يحقق انتصاره الأول في «رمضانية كلباء»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

دشن فريق السيليساو انتصاراته في منافسات النسخة الثالثة لبطولة كلباء الرمضانية للسباعيات، التي أقيمت مساء أول من أمس في الملاعب الفرعية لنادي اتحاد كلباء، حيث فاز على التضامن بهدف نظيف، سجله اللاعب فهد الكسيري، بينما تعادل في المباراة الثانية فريق الفجيرة آسيا للطاقة مع فريق سعود بالحاج للمحاماة، حيث سجل للأول عبدالله خميس، وللثاني خالد المراشدة.

وسبق البطولة إقامة حفل افتتاح شهد السلام الوطني وكلمة راعي البطولة الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، ورئيس اللجنة المنظمة عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً غفيراً.