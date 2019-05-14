المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

الجزيرة

فتحت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة باب المفاوضات مع نادي اتحاد كلباء لشراء لاعب وسط النمور والمنتخب الأولمبي ماجد راشد (19 عاماً)، الذي يتبقى موسمان في عقده مع اتحاد كلباء.

تغريدة

رد لاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي على انتقاد أحد المشجعين الذي نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وصف خلالها اللاعب بأنه لا يصلح للعب في الفريق، وقال: «كلامك صحيح».

تيغالي

أوضح رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي لـ«الإمارات اليوم» أن مهاجم الفريق تيغالي مستمر مع الوحدة حتى نهاية الموسم المقبل، وهي المدة المتبقية في عقد اللاعب مع النادي، ولم يتم التطرق لتجديد العقد لفترة أطول حتى الآن.