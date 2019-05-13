هيئة الرياضة تهنئ منصور بن زايد بإنجاز مانشستر سيتي

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

هنأ رئيس الهيئة العامة للرياضة محمد خلفان الرميثي ونائب رئيس الهيئة سعيد محمد حارب والأمين العام للهيئة سعيد عبد الغفار حسين وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بمناسبة تتويج "المان سيتي" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه الأخير على مضيفه فريق برايتون 4-1، إذ أشادوا جميعا بالدور القيادي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي كان خلف هذه النقلة النوعية التي حققها مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة، مباركين لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري على هذا الإنجاز والإبداع الكروي.