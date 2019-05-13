السيليسياو أول الفائزين في رمضانية كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

دشن فريق السيليساو انتصاراته في منافسات النسخة الثالثة لبطولة كلباء الرمضانية للسباعيات والتي اقيمت مساء امس في الملاعب الفرعية لنادي اتحاد كلباء بحضورالشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء ورئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية سالم النقبي، و مدير الديوان الاميري بكلباء جاسم بوصيم، ومدير عام بلدية مدينة كلباء المهندس عبد الرحمن النقبي، وحارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الجزيرة علي خصيف، وعدد من المسؤولين.

حيث فاز فريق السيليسياو على التضامن بهدف نظيف سجله اللاعب فهد الكسيري، بينما تعادل في المباراة الثانية فريقا الفجيرة اسيا للطاقة مع سعود بالحاج للمحاماة حيث سجل للاول عبد الله خميس، وللثاني خالد المراشدة.

وسبق البطولة اقامة حفل افتتاح شهد السلام الوطني وكلمة راعي البطولة الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، و رئيس اللجنة المنظمة عبدالرحمن ابراهيم الدرمكي.

وشهدت البطولة حضورا جماهيريا غفيرا.