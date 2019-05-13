تين كات: بعض نجوم الوحدة لعبوا لأنفسهم

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعرب مدرب الوحدة عن غضبه من الأداء الذي قدمه فريقه أمام عجمان، على الرغم من تحقيقه الفوز وحصوله على النقاط الثلاث.

وواصل الوحدة انتصاراته في بطولة دوري الخليج العربي، وتغلب على عجمان أول من أمس، 3-1، في الجولة 24 للمسابقة، سجلها كلها مهاجم الفريق الأرجنتيني سباستيان تيغالي.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «على الرغم من سعادتي بحصولنا على النقاط الثلاث، ونجاح الفريق في تخطي عقبة صعبة في سعيه للحصول على مقعد مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، إلا أنني غاضب جداً من أداء الفريق، ولعبنا مباراة سيئة وغاب التركيز نهائياً ولم ندافع بشكل جيد، خصوصاً في الشوط الأول الذي ساعدنا فيه حارس المرمى بشكل كبير في منع دخول هدفين في مرمانا، وأضعنا فرصاً لا تضيع، وللأسف فقد لعب بعض اللاعبين لأنفسهم ولم يتعاونوا مع بقية زملائهم، وكان بالإمكان أن نقدم أداء أفضل، وأعتقد أن هذه المباراة هي الأسوأ لي مع الوحدة».

وأشار تين كات إلى أنه كان ينوي منح إسماعيل مطر راحة حتى لا يتعرض للإرهاق في ظل خوضه عدداً كبيراً من المباريات في الفترة الأخيرة دون راحة، لأن الفريق مقبل على مباراة مهمة في الدوري أمام الشارقة سيتوقف عليها الكثير في تحديد مصيره بشأن الحصول على مقعد مؤهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مباراة 21 الجاري أمام الاتحاد السعودي في دوري الأبطال، وقال: «لكن بكل أسف اضطررت لإشراكه في الشوط الثاني، بعد سوء الأداء من اللاعبين في الشوط الاول، وحتى نحافظ على أملنا في تحقيق الفوز، وبالفعل لعب مطر دوراً كبيراً في تحقيقه».

وأبدى كات سعادته بإحراز تيغالي ثلاثة أهداف واحتلاله قائمة هدافي الدوري، لكنه أشار إلى أن اللاعب كان يمكنه حسم المباراة في الشوط الأول وبشكل أفضل.

الرمادي: فضلتُ البقاء مع عجمان ورفضتُ عروضاً كثيرة

قال مدرب عجمان، أيمن الرمادي، إنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن الاستعداد للموسم الجديد، بما في ذلك تحديد مصير اللاعبين الأجانب الموجودين مع الفريق حالياً، سواء باستمرارهم أو التخلي عنهم، مؤكداً أنه سيجلس مع إدارة النادي بعد نهاية الموسم لمناقشة التقرير الفني عما حققه الفريق هذا الموسم واحتياجاته للموسم الجديد، خصوصاً أن الاهداف ستكون مختلفة عن الموسم الحالي، وهي تحتاج لإمكانات أكبر، في الوقت الذي ستتم فيه مراعاة ظروف النادي التي يعرفها وراضٍ بها، وبناءً على المعطيات سيتم وضع الأهداف.

وكشف الرمادي أنه رفض أكثر من عرض تلقاه من أندية داخل الدولة وخارجها لتدريبها في الموسم الجديد، ومنها عرض من أحد الاندية المصرية، مفضلاً البقاء مع عجمان من أجل تحقيق طموحات جماهير النادي، في ظل وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد الشباب الذين منحهم الفرصة، ويريد استكمال المشوار معهم.