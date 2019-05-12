الوحدة يفوز على عجمان بثلاثية

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

قاد المهاجم الأرجنتيني تيغالي فريقه الوحدة للفوز على عجمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت أمس على استاد آل نهيان في الجولة 24 لبطولة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وسجل تيغالي ثلاثية فريقه في الدقائق 53 و 76 و 83 ووصل رصيده إلى 135 هدفا ، ليحل وصيفا لنجم الوصل والمنتخب الوطني السابق فهد خميس في قائمة ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري ( برصيد 165 هدفا ) ، فيما سجل مامي بابا هدف عجمان في الدقيقة 87 .

كما وصل رصيد تيغالي إلى 25 هدفا ليحتل قائمة ترتيب هدافي الدوري للموسم الحالي ، متفوقا على نجم الجزيرة والمنتخب الوطني علي مبخوت الوصيف بفارق 6 أهداف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 43 نقطة في المركز الخامس ، فيما تجمد رصيد عجمان عند 31 نقطة في المركز السابع .

جاءت المباراة متوسطة المستوى وشهدت سيطرة ميدانية من الوحدة أغلب الوقت وانتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف

وأضاع مهاجموه خاصة تيغالي أكثر من فرصة محققة للتهديف ، وفي الشوط الثاني استغل الوحدة الفرص وسجل أهدافه الثلاثة ، بعد التبديل الذي أجراه المدير الفني تين كات بنزول إسماعيل مطر بدلا من طحنون الزعابي ، وقام إسماعيل بدور صانع الألعاب وقد هجمات فريقه وأهدى زملاءه أكثر من تمريرة متقنة خلف المدافعين.