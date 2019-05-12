العطاس: نتمنى بقاء المدرب غوريتش مع بني ياس

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قال لاعب فريق بني ياس، خالد العطاس، إن المدير الفني للفريق الكرواتي، كرونوسلاوف غوريتش، قام بعمل كبير مع الفريق هذا الموسم، تكلل باحتلال مركز متقدم في جدول ترتيب دوري الخليج العربي، على الرغم من أن الفريق عائد من دوري الدرجة الأولى.

وقال العطاس لـ«الإمارات اليوم»: «نتمنى بقاء غوريتش مع الفريق في الموسم المقبل، بعد أن ترك بصمات فنية رائعة يشهد لها الجميع، وأعتقد أن بقاءه سيزيد من الاستقرار الفني للفريق، ويسهم في تحقيق طموحات الجماهير». في جانب آخر، أكد غوريتش أن هناك مفاوضات مع إدارة النادي، عن طريق وكيل أعماله، لبحث تجديد تعاقده مع بني ياس لموسم آخر، لكن لم تتضح الأمور بعد. وقال في المؤتمر الصحافي بعد الفوز على كلباء 3-2 في الجولة 24 من الدوري، أول من أمس: «جئت هنا إلى بني ياس ليس لمجرد أن يبقى الفريق في دوري المحترفين، لكن من أجل المنافسة على البطولات، خصوصاً أن الفريق يملك الإمكانات التي تؤهله لذلك، وليس مجرد الكفاح من أجل البقاء، ولم أفكر في المال بقدر ما أفكر في تطوير الفريق».

وعن سبب توجّه اللاعبين إليه بعد كل هدف يسجله الفريق في مرمى اتحاد كلباء، وما إذا كان ذلك يعني أنه سيرحل، قال «أشكر جميع اللاعبين على هذه الروح العالية التي تؤكد أننا أسرة واحدة، وبالتأكيد لو حدث وتم تجديد تعاقدي مع الفريق سأكون سعيداً بالبقاء لأطول فترة ممكنة».

البلوشي: كلباء أدى أسوأ مبارياته

قال لاعب فريق اتحاد كلباء، منصور البلوشي، إن فريقه أدى أسوأ مباراة له هذا الموسم أمام بني ياس، وأكد في تصريحات صحافية: «كان يمكن لنا تقديم الأفضل والحصول على نقطة تؤمّن لنا البقاء بشكل نهائي».

وتابع البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرنا بشكل سيئ، خصوصاً في الشوط الثاني، وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي وقعنا فيها، وسنلعب من أجل الفوز في مباراة دبا».