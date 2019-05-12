رياضيون أجانب: «رمضان» لن يشكل عائقاً أمام تألق اللاعبين.. وأجواؤه تشعرنا بالسعادة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد رياضيون أجانب سعادتهم باللعب في أجواء شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى أن خوض المباريات، وأداء التدريبات، لن يشكلا عائقاً بالنسبة إلى أندية دوري الخليج العربي، في شهر رمضان، لكنهم اشترطوا أن يتم اتباع أربعة حلول لعدم تأثر اللاعبين بالصيام لأكثر من 15 ساعة.

وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تستكمل مباريات الدوري في شهر رمضان، إذ ستلعب فرق الدوري ثلاث جولات في الشهر الفضيل.

وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى أن الصيام لن يشكل عائقاً بالنسبة للاعبين، إذا تم عمل برنامج دقيق، يتناسب مع فترة عدم تناول الأطعمة والماء لمدة طويلة، مؤكدين أهمية اتباع نظام غذائي مختلف، إلى جانب تغيير نوعية التدريبات التي يؤديها اللاعبون، بينما شددوا على ضرورة الاهتمام بالسوائل التي يفقدها اللاعب في التدريبات والمباريات، وأخيراً النوم بشكل كافٍ.

من جهته، أكد مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أنه قام بتغيير نظام التدريبات في «فرسان دبي»، بداية من شهر رمضان، بما يتناسب مع التوقيتات الجديدة للمباريات.

وقال إنه سيقود الفريق للمرة الأولى في شهر رمضان، خصوصاً أنه عندما كان مدرباً للوصل في آخر موسمين، لم تقام مباريات في الشهر الفضيل، موضحاً: «الجهاز الفني يعلم تماماً الأجواء الخاصة بشهر رمضان، وتغيير النظام الغذائي للاعبين، لذلك حددنا تدريبات خاصة تتناسب مع عدم تناول اللاعبين للأطعمة والمياه لفترات طويلة».

وأضاف: «اللاعب الصائم يكون بحاجة إلى راحة كافية، عقب تناوله وجبة الإفطار في رمضان، بحيث يتمكن الجسم خلال هذه الفترة من هضم الطعام، ويجب على اللاعب أو الرياضي الإكثار من شرب السوائل والمشروبات الطازجة، حتى لا يتعرض جسمه للجفاف، وتجنب تناول الأطعمة الدسمة، لأنها ترهق المعدة، خصوصاً أن الطعام الذي يتناوله اللاعب أو أي شخص يحتاج إلى وقت طويل لهضمه، لذلك يجب على اللاعبين اختيار نوعية الأطعمة التي لا تتسبب لهم بمشكلات أثناء تأدية التدريبات وخوض المباريات».

من جانبه، أبدى لاعب الوصل، البرازيلي كايو كانيدو، سعادته بخوض المباريات للمرة الأولى في شهر رمضان، لافتاً إلى أنه في السنوات الأربع الماضية، كان الموسم ينتهي قبل بداية الشهر الفضيل، موضحاً أنه سمع كثيراً عن الأجواء الرائعة في هذا الشهر.

وقال: «أعتقد أنه من خلال وضع نظام محدد للاعبين، لن تكون هناك مشكلة، وبالتحديد التزام اللاعبين بتطبيق نظام تدريبي خاص، لعدم استنزاف طاقة اللاعبين بسبب الصيام، فيجب أعتقد التركيز على التدريبات التكتيكية بعيداً عن التدريبات العضلية».

وزاد بقوله: «أرى أن النوم لعدد ساعات كافية، يؤثر بشكل إيجابي في اللاعب في الظهور بشكل جيد، وهذا الأمر ينطبق بشكل عام على اللاعبين في الأيام العادية، وليس في شهر رمضان فقط، إذ إن اللاعب المحترف يجب أن يبتعد عن السهر، خصوصاً في الأيام التي تسبق المباريات، لأن السهر يسهم في قلة التركيز، وتراجع المردود البدني والذهني بشكل عام».

واتفق لاعب شباب الأهلي، المولدوفي لوفانور هنريكي، في الرأي حول أنه لن يكون هناك تأثير كبير لصيام اللاعبين شهر رمضان في مردودهم في التدريبات، والمباريات، مبيناً أن عدم خوض المباريات في فترة النهار أثناء الصيام يجعل الأمور أكثر سهولة. وقال لوفانور إنهم كلاعبين أجانب لن يتأثروا بتغيير مواعيد التدريبات والمباريات، موضحاً: «نحترم تماماً الطقوس الخاصة بشهر رمضان، وبالنسبة لنا كلاعبين أجانب لن يكون هناك تغيير كبير بالنسبة إلى النسق اليومي، باستثناء أن التدريبات والمباريات ستقام في وقت متأخر قليلاً، ولكن ذلك لن يكون له أي عامل سلبي».

وأشار اللاعب المولدوفي إلى أنه يستمتع بالأجواء في الإمارات في شهر رمضان، وقال: «أنا ألعب هنا منذ 2014، ورغم أنها المرة الأولى التي سيستمر فيها دوري الخليج العربي في شهر رمضان، ولكن رغم ذلك سبق لي الاستمرار في الدولة، ومعايشة الأجواء الرمضانية، التي أبهرتني، كما أن عدداً من زملائي سابقاً في نادي الشباب، قاموا بدعوتي لتناول وجبة الإفطار، إلى جانب الأجواء الخاصة بالسحور».

من جهته، أكد لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، أن لعب المباريات في شهر رمضان يمثل بالنسبة له حالة خاصة.

وقال: «العمل يجب أن يكون على الفترة التالية لتناول وجبة الإفطار، إذ يجب أن يتم وضع برنامج غذائي للاعبين الصائمين يتناسب مع موعد التدريبات، أو اليوم الذي ستقام فيه مباراة، وأعتقد أن التركيز على تعويض نقص السوائل هو أهم شيء بالنسبة للاعبين، الذي لا يشرب الماء لمدة تصل إلى 15 ساعة، وهذا الأمر يعود إلى الجهاز الفني، إلى جانب الجهاز الطبي الذي سيوجه اللاعبين لكيفية الاستعداد للمباريات».

وأضاف: «بالنسبة لنا كلاعب أجانب لن نتأثر بالتأكيد بهذا التغيير، وأنا سعيد بخوض المباريات في شهر رمضان، الذي يتميز بأجواء مختلفة، إذ حصلت على أكثر من دعوة من زملائي اللاعبين لتناول الإفطار معهم».

أما بالنسبة إلى تأثير النسق اليومي بالنسبة له في شهر رمضان، قال: «لا أتأثر كثيراً، خصوصاً أن الإمارات بلد يضم العديد من الثقافات، ومنذ قدومي إلى هنا لم أجد أي صعوبات بشأن اللغة، أو الأطعمة، أو التعامل مع الناس».

الحلول الأربعة:

- برنامج غذائي مختلف.

- نوعية التدريبات.

- تعويض نقص السوائل.

- النوم في فترة النهار.