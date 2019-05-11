عمر الخديم يجدد لاتحاد كلباء موسمين

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف نادي اتحاد كلباء على حسابه الرسمي في «تويتر» عن تجديد التعاقد مع مدافعه عمر أحمد الخديم لموسمين جديدين.

وذكر النادي أن «تجديد عقد الخديم يأتي تقديراً للمردود الفني المميز الذي قدمه اللاعب في الموسم الجاري من دوري الخليج العربي، ومساهمته في تعزيز حظوظ (النمور) بالبقاء بين كبار أندية المحترفين في الموسم المقبل».

ووقّع العقد مع اللاعب عضو مجلس الإدارة الأمين العام للنادي سعيد خلفان المزروعي.

ويعد هذا التعاقد ثاني أبرز التعاقدات التي ينجزها اتحاد كلباء بعد التعاقد مع حارس المرمى جمال عبدالله.

وكان عمر الخديم قريباً من أحد أندية دبي قبل أن يقرر البقاء في اتحاد كلباء بعد موسم حافل بالعطاء.