راشد أحمد: سنرسم الفرحة على وجوه جمهور الشارقة

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد حارس مرمى الشارقة راشد أحمد جاهزيتهم كلاعبين لمباراة الفريق أمام الوصل على ملعب زعبيل في دبي غدا السبت ضمن الجولة 24 لدوري الخليج العربي لكرة القدم بهدف حصد النقاط الثلاث ورسم الفرحة على وجوه جمهور الفريق، مشيرا الى أن الشارقة يلعب بأسلوب جماعي وأنه يراهن على اللاعبين البدلاء في صنع الفارق في صفوف الفريق.

وقال راشد أحمد في المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي بمقره في الشارقة" نحترم فريق الوصل الذي يملك عناصر جيدة من اللاعبين".

ويحتاج الشارقة الذي يتصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 53 نقطة للفوز في مباراة الوصل للتتويج رسميا بالدرع دون انتظار لمباراتيه المتبقيتين في الجولتين الأخيرتين ودون انتظار أيضا لنتائج شباب الأهلي أقرب منافسيه على اللقب.

وأضاف راشد أحمد" البطولة لا زالت في الملعب واللاعبين يبذلون جهودا كبيرة في التدريبات بالتعاون مع الجهاز الفني للظهور بشكل مرضي وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة".