عمر الخديم باقٍ في اتحاد كلباء لموسمين جديدين

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي في حسابه الرسمي "تويتر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجديد التعاقد مع مدافعه عمر احمد الخديم لموسمين جديدين.

يأتي ذلك تثمينا للمردود الفني المميز الذي قدمه اللاعب في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي ومساهمته بتعزيز حظوظ "النمور" بالبقاء واللعب في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وجرى التوقيع على العقد بحضور عضو مجلس الادارة والامين العام للنادي سعيد خلفان المزروعي.

ويعد هذا التعاقد ثان ابرز التعاقدات التي ينجزها اتحاد كلباء بعد التعاقد مع حارس المرمى جمال عبد الله.

وكان عمر الخديم قريبا من احد اندية دبي قبل ان يقرر البقاء في اتحاد كلباء، بعد موسم حافل بالعطاء.