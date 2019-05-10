لاعبات «الشارقة الرياضي للمرأة» يحصدن 25 ميدالية ملوّنة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة 25 ميدالية ملوّنة في بطولات محلية وخارجية، خلال منافسات أبريل الماضي، على صعيد ست ألعاب متنوّعة في كرة السلة، والطائرة، والطاولة، والمبارزة، والرماية، والكاراتيه، إذ حققن سبع ذهبيات وتسع فضيات، ومثلها برونزية.

وقالت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ندى عسكر النقبي، إن «الإنجازات والنتائج الجديدة التي حققتها اللاعبات، وارتفاع عدد الميداليات التي حصدنها بمعدل تسع ميداليات جديدة مقارنة بالشهر الماضي، هو تأكيد على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللاعبات لحصد الكؤوس والميداليات، ودور والتزام النادي تجاه تهيئة وتدريب اللاعبات للمنافسات، وإحراز النتائج على المستويات المحلية والعالمية».