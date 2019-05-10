رماة المنتخب يأملون اصطياد بطاقات أولمبية في كوريا الجنوبية

المصدر: تشانغون - الإمارات اليوم

يخوض رماة المنتخب الوطني لرماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت» منافسات بطولة كأس العالم المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، التي ستنطلق في التاسعة من صباح اليوم، بتوقيت كوريا الجنوبية «الرابعة فجراً بتوقيت الإمارات» بمدينة تشانغون الكورية، بمشاركة 440 رامياً ورامية يمثلون 58 دولة في المسابقات الخمس التي تشهدها البطولة، وهي: (إسكيت رجال وإسكيت سيدات وتراب رجال وتراب سيدات والزوجي المختلط)، حيث سيتم التنافس على ثماني بطاقات أولمبية مؤهلة.

وتبدو حظوظ رماة المنتخب قوية على الرغم من المنافسة المحتدمة المتوقعة في البطولة العالمية التي تضم أفضل الرماة حول العالم، إذ يخوضون المنافسات على أمل تحقيق حلمهم المشروع بالتنافس على التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» التي تعد بمواجهات قوية بين الرماة العالميين.