«رد ستار»: العين يفاوض ميلوجيفيتش

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف المدير الرياضي لفريق رد ستار الصربي، زفيزدان تيرزيتش، أن نادي العين تقدم بعرض لمدرب فريقهم، فلادان ميلوجيفيتش، من أجل التعاقد معه بعد نهاية الموسم الحالي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المدرب وصله عرض آخر من أحد الأندية الصينية لكنه لم يكشف عن هويتها، موضحاً أنهم متمسكون ببقاء ميلوجيفيتش لتحقيق تطلعاتهم بالفوز بلقبي الدوري والكأس في الموسم المقبل. وقال تيرزيتش في تصريحات صحافية لصحيفة «روببليكا» الصربية أمس: «المدرب ميلوجيفيتش لديه عرض ضخم من فريق العين الإماراتي، وهناك أيضاً عرض آخر من الصين، نحن لا نرغب في التعليق على إمكانية رحيله بجانب مجموعة من نجوم الفريق، سننتظر حتى نهاية الموسم من أجل أن نرى الأمور».

وكانت صحيفة «لزهورنال» الصربية أوضحت، في مطلع فبراير الماضي، أن شركة نادي العين عرضت راتباً سنوياً على ميلوجيفيتش بقيمة 3.2 ملايين يورو، من أجل التعاقد معه لخلافة الكرواتي، زوران ماميتش، وذلك قبل أن تتعاقد لاحقاً مع المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وأضاف تيرزيتش: «ميلوجيفيتش لديه عقد مستمر مع الفريق حتى 2020، نحن خططنا هنا للوصول لهدف هو الفوز بلقبين في الموسم المقبل».