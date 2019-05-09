المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عرض

ذكرت صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية أن الغاني، برايت أداي، تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، مشيرة إلى أن عقده ينتهي مع نادي إسكولي الإيطالي، نهاية الموسم الحالي، وأن اللاعب لديه الرغبة في خوض تجربة جديدة.

سالمين

مازح لاعب شباب الأهلي، سالمين خميس «المدريدي»، زميله في الفريق، سعيد أحمد «البرشلوني»، بنشر صورة على حسابه في «أنستغرام» يسخر فيها من خسارة البارسا أمام ليفربول في دوري الأبطال، وذلك رداً على استفزاز سعيد في وقت سابق كان برشلونة في أوج عطائه.

انضباط

استغرب جمهور أحد الأندية المهددة بالهبوط، عدم معاقبة اللاعب الذي يخطئ في حق الجمهور وتصدر منه ألفاظ وحركات خارج النص، بينما يعاقب الجمهور بشكل فوري، وطالبوا لجنة الانضباط بأخذ الموضوع باهتمام