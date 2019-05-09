4 أهداف بارزة سجلها صخرة الدفاع الياباني شيوتاني مع العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

حسم فريق العين لكرة القدم مصير استمرار صخرته الدفاعية، الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني، بإعلان تجديد عقده معه حتى 2021 بعد أن كان عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وجاء التجديد قياساً بالمستويات المميزة التي ظل يقدمها اللاعب مع «الزعيم» منذ انتقاله لصفوفه قبل عامين قادماً من فريق سانفريس هيروشيما الياباني.

وبجانب الصلابة الدفاعية التي يقدمها شيوتاني لخط دفاع «الزعيم» فإن أدواره تتخطى الجانب الدفاعي وتتعداه للهجوم وتسجيل الأهداف.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز أربعة أهداف سجلها شيوتاني منذ انتقاله لصفوف العين من أصل 13 سجلها بقميص الفريق.

ريال مدريد الإسباني

لم يفوت الدولي الياباني فرصة ترك بصمته التهديفية خلال المحفل العالمي الذي شارك فيه فريقه في شهر ديسمبر الماضي حينما سجل هدف «الزعيم» الوحيد في مرمى العملاق الاسباني فريق ريال مدريد في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، ليدون اللاعب اسم فريقه العين كأحد الأندية التي استطاعت أن تهز شباك «الميرينغي».

تيم ويلنغتون النيوزيلندي

لن تنسى جماهير فريق العين أول هدف سجله «الزعيم» في تاريخ مشاركته في كأس العالم للأندية والذي جاء بقدم تسوكاسا شيوتاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لمباراتهم أمام فريق تيم ويلنغتون النيوزيلندي، إذ أحرز الدولي الياباني الهدف الذي يسهم بصورة مباشرة في تحقيق فريقه لـ«ريمونتادا تاريخية» بعد أن كان متأخراً بثلاثية نظيفة.

شباب الأهلي

لا تزل جماهير العين تتذكر الهدف الصاروخي الذي سجله شيوتاني في الدقيقة 89 في مرمى شباب الأهلي ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، والذي منح «الزعيم» الفوز بنقاط المباراة وقتها بعد أن كان اللقاء في طريقه للنهاية بالتعادل الإيجابي 1-1، لكن الياباني شيوتاني خالف التوقعات وسجل هدفاً بتسديدة قوية وبقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

اتحاد كلباء

سجل المدافع الياباني تسوكاسا شيوتاني هدفاً بطريقة رائعة في الدقيقة 98 قاد به فريقه للفوز 2-1 أمام اتحاد كلباء في الجولة العاشرة من الموسم الحالي، إذ نفذ زميله البرازيلي كايو لوكاس مخالفة من الجبهة اليسرى بإرسال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وجدت شيوتاني الذي سددها من لمسة واحدة على طريقة الهدف الذي سجله الأسطورة الهولندي ماركو فان باستن في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم عام 1988.

شيوتاني: عشت لحظات تاريخية مع العين

قال لاعب فريق العين، الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني، عقب تجديد عقده مع الفريق حتى عام 2021 إن اللحظات التاريخية التي عاشها مع الفريق لم تكن لتحقق إلا مع نادٍ عالمي كبير مثل فريق العين، مشيراً إلى أنه نجح مع الفريق في كسب تحديات استثنائية وأنه حقق إنجازات كبيرة في مشواره الكروي، وأن تجربته مع فريق العين رائعة بمعنى الكلمة وناجحة بكل المقاييس، وكان ذلك سبباً لرغبته في الاستمرار مع الفريق.

وقال شيوتاني للموقع الرسمي: «أسرتي بدت سعيدة جداً بالعيش في مدينة العين الجميلة، وكانوا أكثر سعادة بقرار استمراري بداية بزوجتي شيلهيرو، مروراً بابنتي نودوكا وابني ريو، وبالنسبة لي أنا فخور جداً بتجديد تعاقدي مع العين والدفاع عن شعار الفريق لموسمين مقبلين، وأدرك جيداً أننا في الموسم الحالي لم نقدم المستوى الذي يتسق مع تطلعات الجماهير ولكن العين يظل نادياً كبيراً ويمتلك في صفوفه نوعية جيدة من اللاعبين، وباستطاعته العودة القوية في الموسم الكروي المقبل».