الوصل يودع دوري أبطال آسيا

المصدر: أحمد طارق-دبي

ودع الوصل منافسات دوري أبطال آسيا، بعد خسارته أمام النصر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، ليحتل "الإمبراطور" المركز الأخير برصيد 3 نقاط، بينما تأهل "العالمي" مع ذوب آهن الإيراني إلى دور الـ 16.

سيطر صاحب الأرض على مجريات اللعب في الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة على المرمى، عن طريق البرازيلي جوليانو الذي سدد كرة خطرة مرت فوق العارضة، بينما انفرد فهد بن جميعة وتألق الحارس سلطان المنذري في إنقاذ الكرة (12)، قبل أن يحرز البرازيلي جوليانو الهدف الأول لـ "العالمي" من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف النصر السعودي الهدف الثاني من كرة لعبها إلى يحيى الشهري، وانفرد على أثرها فهد بن جميعة بالمرمى وسددها على يسار الحارس سلطان المنذري (34).

وفي الشوط الثاني استمر التفوق النصراوي، بإضافة عبدالله السالم الهدف الثالث في الدقيقة 56، من هجمة وصلت إلى البرازيلي جوليانو الذي لعب كرة عرضية، وأكملها السالم في المرمى، بينما أحرز خليل خميس الهدف الأول للوصل في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز النصر السعودي.