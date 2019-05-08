«الذئاب» يتوّج بلقب بطولة العين لدوري الكريكيت

المصدر: العين - الإمارات اليوم

أحرز فريق «الذئاب» لقب بطولة العين «بيج باش» لدوري الكريكيت 2019، التي أقيمت على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وشارك فيها 16 فريقاً من العين وأبوظبي ودبي والشارقة. وجاء تتويج «الذئاب» عقب فوزه في المباراة الختامية على فريق «زالمي».

وشهد المباراة النهائية مدير العمليات في نادي العين للفروسية والرماية والغولف توم بوشنان، الذي قام بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وشمل الحفل الختامي تكريم عددٍ من اللاعبين المتميزين، حيث نال أهتشام صديق من «الذئاب» جائزة رجل النهائي، وكبير خان من «زالمي» كأفضل قاذف للكرة، وعدنان خان الحاصل على أكثر النقاط كأفضل «باتمان»، ودانيال شيخ من «الذئاب» كأفضل لاعب في البطولة.