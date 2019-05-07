شباك العين تستقبل ثاني أسرع هدف في تاريخ أبطال آسيا

المصدر: معاذ كمبال –العين

استقبلت شباك فريق العين ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك في المباراة المقامة حالياً أمام فريق الهلال السعودي على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض ضمن الجولة الخامسة من المسابقة.

ووجد "الزعيم" نفسه متأخرً بالهدف الأول بعد 14 ثانية فقط عن انطلاقة المباراة وذلك حينما استفاد لاعب فريق الهلال هاتان باهبري من خطأ دفاعي وسدد الكرة في شباك الحارس خالد عيسى.

ويعد أسرع هدف في تاريخ البطولة مسجل باسم لاعب فريق لخويا القطري السابق سيباستيان سوريا الذي سجله بعد 9 ثوانٍ في مرمى باختاكور الأوزبكي في نسخة 2013.

وفقد "الزعيم العيناوي" فرصة المنافسة على التأهل للدور الثاني من المسابقة القارية قبل انطلاقة مباراته أمام الهلال وذلك بعد فوز الدحيل القطري 8 نقاط على الاستقلال الإيراني 5 نقاط.