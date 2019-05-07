الكشف عن تفاصيل بطولة مكتوم بن راشد الرمضانية اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية، مؤتمراً صحافياً في العاشرة من مساء اليوم، في نادي ضباط شرطة دبي، للكشف عن تفاصيل النسخة التاسعة، وأسماء الفرق المشاركة في البطولة المقامة خلال الفترة من الثامن وحتى 20 من شهر رمضان المبارك.

وأكد نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، العقيد علي خلفان المنصوري، في تصريحات صحافية، أن: «24 فريقاً تم ترشيحها للمشاركة في حدث النسخة التاسعة من البطولة، على أن يتم اختيار الفرق وفقاً لمستوياتها الفنية، بهدف الحفاظ على المكانة التي تتمتع بها البطولة».