أورتيغا يدعو كولومبيا للتصويت له بأجمل هدف في دوري الخليج العربي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

دعا لاعب بني ياس، الكولومبي مايكل أورتيغا، الجمهور الكولومبي لدعمه في الاستفتاء على أجمل هدف في دوري الخليج العربي هذا العام بعدما رشح هدفه في مرمى العين بالجولة 22 واحداً من أجمل الأهداف بالموسم الحالي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويتنافس اللاعب مع أربعة أهداف أخرى للاعبين علي مبخوت، وخميس إسماعيل، ولاعب العين شيوتاني، ولاعب الجزيرة، الهولندي ناصر برازيت.

وكتب اللاعب على حسابه الرسمي في «تويتر»: «مرحباً كولمبيا، مرحباً بالجميع، ساعدني من فضلك، تم ترشيح هدفي لكي يكون الأفضل في دوري الخليج العربي، أرجو منكم التصويت لصالح هدفي، وترك تعليق باسمي في حساب رابطة دوري الخليج العربي، شكراً جزيلاً للجميع، شكراً لكم».

ولاقت التعليقات تفاعلاً، حيث تخطت 1800 تعليق حتى عصر أمس، ومعظمها يأتي في مصلحة اللاعب، وكانت رابطة دوري الخليج العربي قد سمحت للجمهور بالتعليق على أفضل هدف من الخمسة، حيث سيكون لذلك نسبة في اختيار الهدف الأفضل في الموسم.

من جانب آخر، رشح بعض التعليقات عدداً آخر من الأهداف منها هدف لاعب اتحاد كلباء، الفرنسي جيوفاني سو، الذي أحرزه في مرمى شباب الأهلي، من كرة ساقطه خلف الحارس ماجد ناصر.